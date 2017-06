Quand David Pujadas se met en slip lors d'un reportage (vidéo)

David Pujadas vient de rendre l'antenne. Alors qu'il présentait son dernier JT, jeudi 8 au soir sur France 2, le journaliste a reçu de nombreux messages de soutien. Et l'émission Quotidien a voulu lui rendre hommage à sa manière. Le présentateur Yann Barthès a décidé de ressortir les vieux dossiers, le montrant à ses débuts lors d'un reportage datant de 1989. Dessus, les internautes peuvent le voir à l'âge de 24 ans en train de réaliser un reportage sur "la répression anti-maillot" à Sainte-Maxime (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Tout juste diplômé du CFJ, le journaliste était à l'époque reporter sur TF1.

"Cachez ces ventres que Sainte-Maxime ne saurait voir. Dans le centre-ville, les bikinis, les torses nus se font rare... Est-ce à dire que la répression anti-maillot fait rage? Oubliant tout complexe, nous avons tenté l'expérience, la réaction a été rapide", déclarait le journaliste au micro de la chaîne. Ainsi, pour les besoins du reportage, il s'était donc vêtu d'un slip bleu et jaune à rayures pour tester la réaction des policiers. Et sans grande surprise, un agent était venu à sa rencontre lui demandant de se rhabiller: "Mettez quelque chose sur le dos! Au moins ce sera plus décent". Une séquence hilarante qui a bien fait rire les internautes sur les réseaux sociaux. Partagée sur Twitter, la publication a été retweetée plus de 2.000 fois.

Agé de 52 ans, le journaliste a été écarté en mai dernier par la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, après seize ans de bons et loyaux services. C'est Anne-Sophie Lapix, remarquée par les bonnes audiences de l'émission C à vous, qui doit le remplacer en septembre prochain. Mais en attendant la rentrée, il se pourrait que son joker, Julian Bugier, assure l'intérim. Pour rappel, France Télévisions avait d'abord annoncé que le journaliste resterait à l'antenne jusqu'à l'été, mais le groupe a indiqué jeudi 1er juin "respecter la volonté de David Pujadas".

D'après les dernières informations divulguées par Le Figaro, David Pujadas serait désormais en route vers LCI. Il pourrait ainsi reprendre la tranche du 18/20h, un fauteuil occupé par Yves Calvi pendant plusieurs mois mais laissé vacant depuis son départ.