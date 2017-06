Quand Pamela Anderson invite Emmanuel Macron "et sa première dame" au restaurant

"Comme résidente de France, mon pays d'adoption, j'aimerais vous rencontrer et discuter de la situation de Julian (Assange)". Pamela Anderson a interpellé samedi 17 Emmanuel Macron sur le site Internet de sa fondation. Au travers d'une lettre ouverte, elle invite le "nouveau président et sa première dame" à l'ouverture de son futur restaurant vegan, en France. Mais bien qu'engagée corps et âme dans la lutte des droits des animaux, ce n'est pas la motivation première de son invitation. Elle souhaite en effet évoquer la situation de son amant.

L'actrice et mannequin américaine de 49 ans (bientôt 50, puisque son anniversaire tombe le 1er juillet) entretient en effet depuis quelques mois une relation amoureuse avec le fondateur de WikiLeaks Julian Assange. Elle l'a rencontré alors qu'il vivait reclus dans l'ambassade d'Equateur à Londres pour échapper à la menace d'extradition vers les Etats-Unis qui pesait sur lui, suite à des poursuites judiciaires pour espionnage. "Au côté de Julian, c’est un combat très romantique et je l’aime pour cette raison: il tente de libérer le monde en l’éduquant" avait-elle déclaré au JDD en avril dernier.

C'est donc afin de défendre les intérêts de son chéri qu'elle souhaite rencontrer le président français. "J'en appelle à Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Trogneux. (…) J'ouvre en juillet un nouveau restaurant vegan en France, et j'aimerais inviter le nouveau président français et sa première dame. Rejoignez-moi pour l'inauguration, et nous nous assiérons autour d'une table avec de la bonne nourriture et discuterons de ce que nous pouvons faire pour Julian. La France pourrait montrer sa force, et vous aussi, en lui accordant l'asile" a ainsi déclamé Pamela Anderson. Emmanuel Macron, trop occupé par les législatives ce week-end, n'a pas encore répondu publiquement à cette invitation.