Qui est Jeff Magid, le compagnon d'Emily Ratajkowski?

On ne présente plus le top Emily Ratajkowski: ce mannequin de 25 ans est suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. A la fois sexy et engagée: la jeune femme a tout pour plaire, ce qui lui vaut des piratages fréquents de photos personnelles dont elle se passerait bien.

Mais la belle jeune femme n'est pas un cœur à prendre et cela depuis deux ans. En effet, elle partage sa vie avec Jeff Magid, un chanteur indépendant et presque inconnu du grand public.

Le couple s'est rencontré en décembre 2014 lors d'une fête et les deux tourtereaux ne se sont plus quittés depuis. En 2015, elle expliquait au magazine In Style ce qui les avait rapproché: "nous aimons tous les deux l'art et la musique. Nos mères sont professeures et il est fils unique lui aussi. Je ne suis jamais vraiment sortie avec des mecs super bien gaulés. Je recherche la bonté chez un homme, trop sous-estimée aujourd'hui. J'aime quelqu'un qui partage son déjeuner avec moi".

Ils ont officialisé leur relation dans les gradins de l'US Open en 2015. Diplômé de philosophie et originaire de Boston, le chanceux reste très discret sur Internet. On ne le voit que très rarement sur les photos Instagram de sa belle.

Pourtant, il la suit dans tout ses déplacements et, selon le mannequin, c'est ce qui fait que leur relation perdure: "je comprends pourquoi les acteurs sont en couple avec d'autres acteurs, parce que c'est un style de vie vraiment compliqué", disait elle au magazine GQ en 2015, le couple a donc trouvé la solution.

Plus amoureuse que jamais, la jeune femme a posté une photo de son compagnon sur Instagram pour la Saint-Valentin. Quant à lui, son compte Instagram est rempli de photos d'Emily Ratajkowski dans la vie de tous les jours (voir ci-dessous).