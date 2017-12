Qui a remporté la saison 12 de "La France a un incroyable talent"? (vidéo)

La saison 12 de La France a un incroyable talent a beau avoir été amputée des épreuves de casting, à cause de la présence de Gilbert Rozon -accusé d'agressions sexuelles- dans le jury, elle a tout de même eu le droit à sa finale, jeudi 14 au soir sur M6.

La grande gagnante est… Laura Laune. Dit comme ça, si l'on ne suit pas l'émission, on peut se dire "oh encore une chanteuse". Mais non. Enfin pas vraiment. Si la jeune femme de 31 ans est montée sur scène avec sa guitare jeudi soir, devant les juges Hélène Ségara, Eric Antoine et Kamel Ouali, c'est pour interpréter une chanson humoristique, au ton décalé et politiquement incorrecte.

#LauraLaune dans toute sa splendeur Bonne journée les gens! pic.twitter.com/Q3PDFTcHZP — Taxi Di Tullio (@TaxiDiTullio) 15 décembre 2017

Son texte commençait d'ailleurs par: "Le problème, c'est que je n'ai pas de talent, mais je veux faire incroyable talent".

L'humour, c'est la spécialité de Laura Laune, une comédienne belge qui a parcouru divers festivals et participé à des spectacles d'humour avant de tenter sa chance sur M6.

Elle a bien fait car en plus de ressortir grande gagnante de la saison 12 de La France a un incroyable talent, elle empoche les 100.000 euros alloués au vainqueur.

Jeudi soir, elle a devancé la troupe des Zurcaroh, les gymnastes Charlotte et Nicolas, les danseurs Florent et Justin (dont un est en fauteuil roulant), la chanteuse Fabiola, les acrobates du All dance in crew, la chanteuse lyrique Corinne, la sportive Marina Mazepa (pole dance), le magicien Moulla, le trio Géométrie variable, Erwan (un autre chanteur) et enfin Farid Zitoun (un autre acrobate).