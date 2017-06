"Quotidien": le jeune dragueur de Youtubeuses aurait piégé Yann Barthès

La séquence a fait le tour des réseaux sociaux. Lundi 5, l'émission Quotidien sur TMC diffusait l'interview d'un jeune garçon appelé Robin, venu en visite au Salon Get Beauty à Paris. Ce dernier a tenu un discours étrange face à la caméra. Il s'est présenté comme un "prédateur": "Je suis là pour draguer. Le maquillage, les Youtubeuses beauté, ce n'est pas très intéressant... Je suis un peu le seul garçon ici du coup, voilà, c'est plus simple pour moi". Puis quelques secondes plus tard Robin a prononcé une phrase qui a choqué les téléspectateurs et les internautes: "Comme je suis le seul garçon, je suis un peu le seul choix. Il y a énormément de proies pour un seul prédateur!".

Robin était au salon Get Beauty des youtubeuses beauté. Pourquoi ? Parce qu'il a tout compris. #Quotidien pic.twitter.com/lttwOj9J7M — Quotidien (@Qofficiel) 5 juin 2017

Mais selon BFM, le "prédateur" aurait fait un canular aux équipes de Yann Barthès. Robin serait en fait un complice de l'humoriste Gonzague qui poste des vidéos sur la chaine Youtube Gonzague TV.

Sur Twitter, certains internautes ont reconnu le jeune homme. On peut y lire les tweets suivants: "Je crois être le seul à avoir reconnu le gars de @GonzagueTV , le Robin c'est un prank" ou encore: "Le gamin que Quotidien interroge au salon des YouTubeuse est un complice de @GonzagueTV ils les ont surement piégés".

L'humoriste Gonzague a confirmé l'information dans une vidéo postée mardi 6 juin sur son compte Twitter.

Il y confirme la supercherie et explique comment il a procédé, pour piéger les journalistes: "Robin s'est fait passer pour un mec horrible, très très bizarre, avec les hormones en feu, pour essayer de passer dans Quotidien".