Accusations de racisme: une Miss écartée pour ses cheveux crépus et sa couleur de peau?

Le comité organisateur de l'élection de Miss Martinique voudrait-il une reine de beauté blanche? C'est en tout cas ce qu'affirme un proche d'une jeune femme qui en lice qui a quitté la compétition.

Officiellement, Michaëlla Degras a annoncé à l'organisation qu'elle quittait la compétition avant l'élection finale pour des "raisons personnelles". Un communiqué du comité allait en tout cas dans ce sens: la jeune femme ne supportait plus la pression et le stress dus à la future élection.

Pourtant France-Antilles Martinique a dévoilé un témoignage très troublant d'une proche de la "démissionnaire".

En fait Michaëlla Degras aurait abandonné à cause de tensions qui l'opposaient à l'organisation qui ne voyait pas d'un très bon œil ses cheveux crépus et sa couleur de peau. Cette même source allait plus loin et assurait que les organisateurs voulaient cette année une Miss Martinique avec "les cheveux lisses et la peau claire".

La directrice du comité Miss Martinique a rapidement commenté la polémique en indiquant que les cheveux crépus avaient bel et bien été abordés "avec les filles". Mais elle a aussi assuré que tout ce scandale n'avait pour origine "une incompréhension".

"Les candidates pensaient qu'une fois à l'élection de Miss France, elles auraient eu les cheveux défrisés. Ce qui n'est pas le cas. Nous les avons rassurées et encouragées à rester naturelles, à s'affirmer, et être fières de leur beauté".

Une candidate qui remplacera Michaëlla Degras devrait être prochainement nommée, elle pourra alors tenter sa chance lors de la grande finale de l'élection le 27 septembre prochain.