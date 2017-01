"The Real Housewives of ISIS": la BBC diffuse une parodie sur les femmes de l'Etat islamique qui crée la polémique (VIDEO)

La polémique enfle au Royaume-Uni après la diffusion le 3 janvier sur la BBC 2 d’un sketch intitulé The Real Housewives of ISIS. Programmé dans le cadre de l’émission Revolting, un talk-show qui se veut corrosif, la séquence qui dure moins de deux minutes est une parodie de The Real Housewives, une émission de télé-réalité américaine, mais connue au Royaume-Uni, montrant le quotidien de riches femmes aux foyers américaines, oisives et préoccupées par des motifs futiles comme les vêtements ou des disputes et les réconciliations avec d’autres femmes de la même condition sociale.

Mais la parodie, cette fois-ci, met en scène des femmes appartenant… à l’Etat islamique ("ISIS" en anglais) qui se comportent exactement comme dans l’émission The Real Housewives. Se confiant à une amie, l’une se plaint d’un mari qui ne pense qu’aux "40 vierges" qui l’attendent s’il meurt en kamikaze: "Pourquoi ne peut-il pas se contenter de moi?" se lamente-t-elle. Une autre est inquiète à l’idée de ne pas savoir quoi se mettre alors que "la décapitation est dans trois jours". Deux autres se querellent car elle portent le même gilet explosif, une scène qu’une troisième décide de mettre sur twitter en précisant "Hashtag mort à l’Occident et emojis Etat islamique".

La page Facebook de la chaîne avait, jeudi 6 au matin, déjà généré pas moins de… 86.000 commentaires. Certains tenant à souligner la pertinence et la drôlerie du sketch, d’autres au contraire s’offusquant de son caractère déplacé, le tout avec l’argent du contribuable (BBC 2 est une chaîne du service public britannique). Les créateurs du sketch se sont défendus d’avoir voulu choquer expliquant qu’un sujet comme l’Etat islamique doit aussi prêter à la parodie: "Il ne faut pas avoir peur ou ça tue votre crédibilité. On ne peut pas se moquer pendant cinq ans de David Cameron et ne pas se payer Daesh". Le sketch met surtout en lumière le malaise prégnant dans le pays sur ces femmes britanniques, ayant grandi au Royaume-Uni, mais qui décident volontairement de rallier la Syrie ou l’Irak et d’embrasser la cause djihadiste.

(Voir ci-dessous la vidéo -en anglais- du sketch "The Real Housewives of ISIS")