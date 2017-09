Rentrée de "TPMP": Cyril Hanouna présente la photo de classe de son équipe... sans Matthieu Delormeau

Mais où est donc Matthieu Delormeau? En effet, le chroniqueur de Touche pas à Mon Poste n'est pas apparu sur la photo de classe de l'équipe de l'émission de Cyril Hanouna mise en ligne ce vendredi 1 er spetembre par la chaîne C8 comme le souligne Public.

Les chéris, voici en exclu la photo de groupe de cette nouvelle saison de #TPMP ! À lundi en direct sur @C8TV avec @Cyrilhanouna ! #TPMP pic.twitter.com/OInXabQuZR — TPMP (@TPMP) 1 septembre 2017

Le magazine précise que sur la photo on peut voir les 29 personnes qui composent le pool de chroniqueur et l'animateur (12 femmes et 17 hommes). Une équipe grandement remaniée, en effet, une dizaine de nouvelles têtes vont rejoindre la bande de "Baba". Mais on retrouvera certains personnages historiques comme Jean-Luc Lemoine, Jean-Michel Maire, Valérie Benaïm ou encore Gilles Verdez, mais point de Delormeau. "Le beau blond avait sans doute des obligations professionnelles pour rater un tel moment! A moins que son comeback soit reporté…", s'interroge le site.

Pourtant le jeune homme avait expliqué lundi 28 sur le ton de l'humour dans une courte vidéo qu'il reviendra "au naturel" dès septembre dans l'émission. "Ça fait deux ans que je le faisais, certains m’ont beaucoup critiqué, certains me l’ont beaucoup reproché. Est-ce que c’était une connerie ou pas? Bref, on ne va pas pleurer sur le lait renversé… Mais aujourd’hui ma décision est prise et elle n’est pas facile à dire. Cette année, je ne ferai pas de couleur pour la rentrée de +TPMP+, 100% naturel", a-t-il déclaré sans laisser plus de place au suspense.

Matthieu Delormeau n'est plus apparu dans Touche Pas à Mon Poste sur C8 depuis mai dernier et le scandale autour du fameux canular homophobe qui avait mis en danger l'émission auprès du CSA.