Les lunettes en écailles de tortue d'Audrey Pulvar font polémique après sa nomination à la tête de la Fondation Hulot

Virage serré dans la carrière de la journaliste. Audrey Pulvar a été nommée mercredi 28 présidente de la fondation Nicolas Hulot a indiqué l'ONG dans un communiqué. L'organisation écologiste va donc changer de nom pour Fondation pour la nature et l'Homme. Ce changement d'emploi a réanimer une polémique que la journaliste avait réussi à éteindre: celle de ses lunettes en écailles de tortue.

Depuis mercredi 28, la décision de la fondation fait réagir. Sur Twitter, les utilisateurs y vont à cœur joie et dénonce un paradoxe entre sa nomination et ses lunettes.

Et dire qu' Audrey Pulvar ne va plus pouvoir mettre ses lunettes en écailles de tortue pour étudier les dossiers de la Fondation Hulot ! — Didinho da Calderao (@GreenPeculier) 28 juin 2017

Donc @AudreyPulvar prend la tête de la @FondationNH.Il faut avoir des lunettes en écailles de tortue pour être expert en écologie ? — AlexandreRondepierre (@A_Rondepierre) 29 juin 2017

Mais ! Elle ne porte pas des lunettes en écaille de tortue ? Ca dérange personne ? — Atheist Vegan CF (@althearodenbach) 28 juin 2017

Le but de l'organisation écologique est d'"accélérer les changements de comportements individuels et collectifs, et soutenir des initiatives environnementales en France comme à l’international pour engager la transition écologique de nos sociétés", comme indiqué sur son site internet. La journaliste a précisé sur Twitter qu'elle se, "consacrerait avec conviction et enthousiasme à ces nouveaux défis" car,"l’adversité déclenchée par les bouleversements écologiques et climatiques semble sur le point de nous pulvériser", ajoute-t-elle dans les colonnes du journal Le Monde.

Originaire de Martinique, Audrey Pulvar a commencé sa carrière à la télévision en 1995 sur une chaîne antillaise. En 22 ans, la journaliste aura eu un sacré parcours. Elle a notamment présenté le 19/20 sur France 3. Audrey Pulvar a ensuite été chroniqueuse dans On est pas couché et a travaillé sur France Inter et RTL. La femme de 45 a aussi connu un court passage dans la presse écrite en étant à la tête de la rédaction des Inrockuptibles pendant quelques mois. Elle est ensuite revenu sur le petit écran en animant plusieurs émissions du groupe Canal+.