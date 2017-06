Réseaux sociaux: Twitter change de design

Twitter a déployé une mise à jour graphique et ergonomique de sa plateforme. Juste avant l'été, le célèbre petit oiseau bleu a décidé de surprendre ses utilisateurs et de changer son design. Un changement qui s'est opéré dans la nuit de jeudi 15 juin à vendredi 16 juin et qui concerne le site Internet, les applications iOS et Android et même le service de planification de tweets: Tweetdeck.

Le bilan des changements est assez léger. Désormais, les avatars sont ronds et l'apparition de nouvelles icônes permettent à la présentation de la plateforme de gagner en uniformité. Cependant, malgré ces petits changements, les utilisateurs du réseau social n'ont pas l'air d'apprécier ces nouveautés. Beaucoup d'entre eux auraient préféré que Twitter se concentre sur le fond plutôt que sur la forme.

Les abonnés auraient ainsi voulu que Twitter renforce sa lutte contre les trolls et qu'il y ait un bouton "éditer" afin de pouvoir modifier les publications. Pourtant, la plateforme a insisté sur un point: "Nous avons attentivement écouté vos retours et gardé ce que vous aimiez. Et pour les aspects que vous appréciez moins, nous avons adopté une nouvelle approche pour adapter et améliorer ces points".

Sur le réseau social, on peut lire différents commentaires d'internautes insatisfaits: "En me réveillant, j'ai vu le nouveau Twitter et j'ai cru c'était un cauchemar" ou encore "Le nouveau design de Twitter, on dirait un croquis d'un enfant de 8 ans".

En me réveillant jai vue le nouveau twitter tel jai cru c'était un cauchemar — Deadnot (@HiImDeadnot) 16 juin 2017

Le nouveau design de Twitter, on dirait un croquis d'un enfant de 8 ans — GHOST® (@Gwadada81g) 16 juin 2017

Malgré tout, certains internautes sont ravis de ces changements: "Trop beau le nouveau design de Twitter, trop content de voir le monde changer sous mes yeux de cette façon, c'est fantastique" écrit un abonné.