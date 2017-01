Résolution: Mark Zuckerberg veut visiter la totalité des Etats américains en 2017 (VIDEO)

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles résolutions. Et Mark Zuckerberg n'a pas dérogé à la tradition. Dans un billet publié sur sa page Facebook, il a dit vouloir visiter la totalité des 50 Etats américains pour 2017."Récemment, j'ai voyagé à travers le monde et visité de nombreuses villes, et maintenant, je suis excité d'explorer plus en profondeur notre pays et y rencontrer plus de gens", s'est-il enthousiasmé. "J'ai déjà passé beaucoup de temps dans de nombreux Etats", a-t-il ajouté précisant qu'il visitera donc le reste cette année. Au total, une vingtaine sont au programme pour achever le défi.

Il a également expliqué aux internautes que ses voyages prendront différentes formes: "voyages en voiture avec Priscilla (son épouse, NDLR), arrêts dans les petites villes et les universités, visites dans nos bureaux à travers le pays, rencontres avec des enseignants et des scientifiques, et voyages à des endroits agréables recommandés en chemin".

En 2016, Mark Zuckerberg, qui dit travailler pour "connecter le monde et donner une voix à chaque personne", avait décidé de se construire un robot pour l'aider à la maison comme au travail. "On peut voir cela comme Jarvis dans Iron Man", avait-il écrit sur son compte Facebook en référence à l'intelligence artificielle (IA) qui accompagne le super-héros de Marvel. Et c'est une mission réussie puisqu'il a récemment présenté le fruit de ses travaux.

Dans une vidéo, les internautes ont pu découvrir toutes les tâches que pouvaient accomplir son robot: ouvrir les rideaux, parler en différentes langues, lister les rendez-vous, lancer la musique, changer la température, éteindre la lumière ou encore passer les toasts au grille-pain. Mais en postant cette séquence, Mark Zuckerberg s'était attiré les foudres d'Avril Lavigne. En cause: ses moqueries sur Nickelback, le groupe dans lequel chante Chad Kroeger, son ex-mari.

Pour montrer toutes les fonctionnalités de Jarvis (le nom de son intelligence artificielle), le patron de Facebook avait expliqué aux internautes qu'il pouvait jouer tous les morceaux de musique. Il lui avait donc demandé de passer "une bonne chanson de Nickelback". C'est alors que le logiciel s'était mis à lancer une vanne sur le groupe de rock, cible depuis plusieurs années de plaisanteries: "il n'existe pas de bonne chanson de Nickelback". Ce à quoi Mark Zuckerberg avait répondu: "bien. C'était un test".

(Voir ci-dessous la vidéo de présentation de Jarvis):