"Revival": "Prison Break" fait son grand retour ce mardi soir (Vidéo)

En télé, tout est possible. Un mort n'est jamais vraiment mort et les fantômes du passé peuvent très vite revenir semer la zizanie. C'est un peu ce qui va se passer pour Lincoln Burrows, Michael Scofield, et même Sara Tancredi, les personnages principaux de la série Prison Break qui refait surface ce mardi 4 à la télévision américaine. Sur la Fox plus précisément. Ce n'est pas vraiment une saison 5, mais une suite intitulée Revival (renaissance) en nouvelle mini-série de dix épisodes.

La fiction se déroulant dans le milieu carcéral renaît en effet de ses cendres, huit ans après une saison 4 qui a tourné au fiasco.

Petit rappel pour ceux qui ne se souviendraient pas de l'intrigue initiale de la série. Les plans de la prison tatoués sur le dos, Michael Scofield (incarné par Wentworth Miller) s'était fait arrêter au tout début de la série pour rejoindre son frère Lincoln Burrows (Dominic Purcell), condamné à mort après une terrible machination pour un crime qu'il n'a pas commis, et le faire évader. Entre temps, il était tombé amoureux de Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies), l'infirmière de la prison, et après de nombreuses péripéties avait réussi à l'épouser hors des quatre murs de la prison.

Cette histoire s'est donc étalée sur quatre saisons et un téléfilm de conclusion qui a tué le héros, laissant seuls sa chérie Sara, le fils qu'elle venait de mettre au monde (Michael Junior pour faire original) et son frère, lavé de tout soupçon.

Mais le créateur Paul T. Scheuring a décidé de le ressusciter, en le faisant survivre à la grande explosion finale qu'il avait provoquée pour sauver les siens. Sauf que dans sa cavale, il s'est attiré encore plus d'ennuis et s'est retrouvé emprisonné dans une prison insalubre au Yémen. Là où Lincoln ira sans doute le chercher. Avec les plans de l'établissement tatoués sur le dos? Suspense.

(Voir ci-dessous la bande annonce de Revival)