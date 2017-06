Ricardo et Nehuda ("Les Anges") placés en garde à vue et suspectés de violences graves sur leur petite fille de 4 mois (vidéo)

C'est Le Parisien qui révèle l'information le mardi 27. Un couple star de la téléréalité, Ricardo Pinto (26 ans) et Nehuda (25 ans) font l'objet d'une enquête après leur placement en garde à vue. Ils sont soupçonnés en effet de maltraitance sur leur bébé de 4 mois, victime de fractures et d'ecchymoses au visage ayant nécessité une hospitalisation. Les deux tourtereaux, connus également pour leurs disputes fréquentes, se sont rencontrés sur le tournage de l'émission Les Anges (ex-Les Anges de la téléréalité) sur NRJ12.

Au cours du week-end, le couple qui habite dans le sud de la France, se présente à l'hôpital de Dijon alors qu'ils sont de passage dans la région. Leur petite fille née en février présente en effet de sérieuses blessures à la tête. Ricardo Pinto et Nehuda (Léa Jérôme de son vrai nom) expliquent qu'un incident s'est produit alors que la petite famille circulait en voiture. Ricardo Pinto aurait jeté son portable à l'arrière du véhicule sans faire attention, et le bébé qui se trouvait sur la banquette aurait été heurté par l'objet. Mais rapidement des soupçons de maltraitance volontaire sont suspectés et le couple est placé en garde à vue lundi 26. Ils seront remis en liberté mardi 27 au soir mais une enquête est ouverte et un juge des enfants devrait être saisi par le parquet de Tarascon, avec une ordonnance de placement provisoire pour le nourrisson. Dans l'attente, le couple, qui dément les accusations, est toujours présumé innocent.

Ricardo et Nehuda se sont rencontrés en 2016 à Hawaï lors du rournage de la huitième saison des Anges. Entre coup de foudre et relation compliquée (les deux amants étant en couple avant leur rencontre), l'idylle avait animé l'émission de téléréalité. Avant leur médiatisation, Nehuda avait participé en 2014 à The Voice et avait été retenue brièvement dans l'équipe de Zazie. Ricardo, lui, est un habitué des émissions de téléréalité ayant déjà participé Friends Trip sur NRJ12 ou Moundir et les apprentis aventuriers (W9). Il avait fait une brève apparition dans La Villa des cœurs brisés (NT1) avant de partir brusquement. Plusieurs candidates avait expliqué que Ricardo s'était fait renvoyer pour cause de comportement violent, ce que ce dernier avait formellement nié.