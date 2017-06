Rihanna fait appel à Emmanuel Macron sur Twitter pour lui demander une aide financière pour sa fondation

Rihanna prend son rôle d'ambassadrice du Partenariat Mondial pour l'Education très à cœur. La chanteuse est impliquée dans cette association destinée à donner un accès à l'éducation aux enfants des pays en voie de développement. Elle cherche donc à récolter un maximum de fonds pour financer des programmes de formation pour des enfants déscolarisés.

C'est pour l'aider dans ce projet que la star a décidé d'interpeller le président français Emmanuel Macron sur Twitter. Elle lui a posé une question sur l'engagement de la France pour l'éducation: "Bonjour, Emmanuel Macron, la France financera-t-elle le #FundEducation?".

Un message qui n'est pas passé inaperçu. Il a été retweeté plus de 26.000 fois et "liké" par 60.000 internautes en seulement quelques heures.

La reine de la Barbade, nommée personnalité humanitaire de l'année par l'université d'Harvard, semble apprécier les chefs d'Etats. En effet, après avoir demandé de l'aide à François Hollande en septembre 2016, la chanteuse avait également interpellé sur Twitter le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Son but? Inciter les dirigeants du monde entier à aider financièrement les 263 millions d'enfants déscolarisés de la planète.

Suite à ce tweet destiné à Emmanuel Macron, l'ancien ministre et sénateur de l'Isère André Vallini a tenu à réagir en écrivant sur Twitter: "Rihanna a raison. Même si j'ai obtenu une hausse financière de l'aide française pour le #FundEducation, cela reste insuffisant! Il faut agir Monsieur le président!".

.@rihanna is right, if I obtained an increase of the French aid to the #FundEducation it remains insufficient, act Mr President !

— André VALLINI (@VALLINIAndre) 24 juin 2017