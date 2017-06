Rihanna à nouveau en couple? Elle aurait trouvé l'amour auprès d'un beau brun mystérieux (photos)

Rihanna n'a pas eu de petit ami officiel depuis 2012, alors qu'elle s'était réconciliée avec son ex Chris Brown. Même sa relation avec le rappeur Drake n'a jamais été formellement officialisée. C'est donc un événement qu'a dévoilé le site TMZ mardi 27: la chanteuse, actuellement en vacances en Espagne, a été surprise en pleine séance de câlins très hot dans une piscine avec un mystérieux jeune homme.

Les photos des deux tourtereaux ont très vite envahi les réseaux sociaux et il est devenu difficile de passer à côté des baisers enflammés des deux amants immortalisés par des paparazzis. Mais personne ne connait encore l'identité du beau jeune homme et les fans se sont mis en tête de trouver qui était ce fameux prince charmant, qui a réussi à conquérir la belle Barbadienne.

Deux hypothèses semblent être les plus reprises: pour certains, ce serait un footballeur espagnol, pour d'autres, un ancien compagnon du mannequin Naomi Campell , Hassan Jameel un homme d'affaire saoudien dont la famille est l'une des plus riches du monde. Quoi qu'il en soit, le jeune homme fait déjà bien des jaloux sur les réseaux sociaux, Twitter notamment.

So Rihanna's boyfriend is Naomi's ex. that's probably why they had a beef. It started months ago, so they are not a new couple pic.twitter.com/7UIwFG4aRd

