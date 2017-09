Rihanna regrette-t-elle sa virginité? (photo)

A l'occasion de la sortie de sa gamme de maquillage, Rihanna fait la couverture du magazine Elle américain du mois d'octobre. Son interview a été publié jeudi 7 et grande surprise... la star a fait une révélation détonante.

A la question "je peux vous faire disparaître et réapparaître partout dans le monde. Où voulez-vous partir et pourquoi?", la chanteuse barbadienne a répondu: "dix minutes avant que j'ai perdu ma virginité... et je tiens à cette offre" avant d'éclater de rire.

New @elleusa cover. Featuring @fentybeauty Match Stix in shade #UNICORN Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 7 Sept. 2017 à 12h07 PDT

On ne saura pas pourquoi la star aura choisi ce moment mais déjà, Internet s'affole. La jolie brune regretterait-elle d'avoir perdu sa virginité? Ce ne serait pas la première star dans ce cas. En effet en 2010 Paris Hilton, folle amoureuse de Doug Reinhardt avec qui elle parlait mariage, annonçait qu'elle pensait à une opération chirurgicale pour redevenir vierge. La blonde sulfureuse qui se vantait d'avoir eu des centaines d'amants changeait du tout au tout. Cependant, cette lubie ne dura pas.

Rihanna est sous les feux des projecteurs cette semaine puisqu'elle a lancé sa propre marque de cosmétiques tout comme Kim Kardashian ou Kylie Jenner. En partenariat avec le groupe de luxe LVMH, les produits Fenty Beauty sont commercialisés dans les magasins de l'enseigne Sephora et sur le site internet de la nouvelle griffe.

Ce n'est pas la première fois que Rihanna se lance dans le commerce: le 31 août dernier, Puma mettait en vente de toutes nouvelles baskets Fenty, issues de sa collaboration avec la chanteuse qui dure déjà depuis 2013.