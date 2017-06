Roland-Garros: Bella Hadid radieuse et légèrement vêtue apporte sa touche sexy et people lors de la finale dames (photo)

Bella Hadid est à Paris depuis vendredi 9 pour quelques jours de détente. La belle s'était déjà fait remarquer par sa tenue osée en revenant d'un déjeuner vers son palace dans les beaux quartiers de Paris. Portant un pull suffisamment fin pour en être transparent, le vêtement permettait surtout d'admirer l'absence de soutien-gorge.

Samedi 10, le mannequin américain continue son tourisme haut de gamme dans la capitale française. Et le lieu incontournable pour une visite people était tout choisi surtout pas la météo radieuse sur la ville lumière: Roland-Garros. C'est donc la que la star qui affole les réseaux sociaux est allée se divertir, et a aussi choisi une tenue pour le moins "voyante". Toute de blanc vêtue avec un débardeur siglé d'une marque bien connue, laissant largement le ventre nu, Bella Hadid complétait le tout avec un petit "top" ne lui couvrant que les épaules et les bras. Et, tennis oblige, la belle comptait le tout avec une jupette, toujours de la même marque, qui réalise un joli coup côté placement de ses produits. Bella Hadid en est sûrement quitte également pour une belle rémunération pour la photo qu'elle a publié sur Instagram.

Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid) le 10 Juin 2017 à 15h12 PDT

Bella Hadid est visiblement radieuse. Elle apparaît en effet souriante sur les photos. Après des semaines difficiles sur le plan professionnel, plutôt chargé, et douloureux à titre privé avec sa rupture avec The Weeknd.

Le mannequin a pu se régaler avec la finale du tableau féminin. Dans son box du court Philippe-Chartier, elle a pu voir lka victoire de la Lettone Jelena Ostapenko face à la roumaine Simona Halep à l'issue d'un match animé en trois sets. Les vacances continuent pour Bella.