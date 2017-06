Ronaldo père de jumeaux et mariage de Messi en Argentine, le monde du football fait la Une

"CR7" est papa. La star du football a confirmé dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 qu'il était le père de jumeaux. Dans un message posté sur Facebook, le joueur du Real Madrid a commenté l'heureux évènement: "j’ai été au service de la sélection nationale, je me suis donné à fond, corps et âme, même en sachant que mes deux enfants étaient nés. Malheureusement, nous n’avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés (…). Le président de la Fédération (portiugaise de football, NDLR) et le sélectionneur ont eu une attitude qui m’a touché et que je n’oublierai pas. Je suis très heureux de pouvoir enfin être avec mes enfants pour la première fois".

Christiano Ronaldo n'avait toujours pas pu rencontrer ses enfants, nés le 8 juin dernier, étant donnée qu'il participait à la Coupe des confédérations avec l'équipe du Portugal.

La défaite de mercredi contre le Chili en demi-finale de la compétition a changé la donne. Christiano Ronaldo a pû se faire libérer et ne participera donc pas au prochain match (pour la troisième place, NDLR) de la Coupe des confédérations,"face à l'impossibilité d'atteindre l'objectif de remporter la Coupe des Confédérations, le président de la FPF et le sélectionneur national sont convenus de dispenser l'athlète pour qu'il puisse enfin faire connaissance avec ses enfants", a expliqué la fédération dans un communiqué.

Autre évènement people dans le monde du football, Lionel Messi va se marier avec Antonella Roccuzzo vendredi 30 à Rosario, en Argentine. La soirée va se dérouler en grande pompe. En effet, de nombreuses personnalités sont attendues tel que le couple Piqué-Shakira, Neymar, Luis Suarez, Andrés Iniesta ou encore d'anciennes figures du club catalan comme Ronaldhino, Xavi, Deco ou Cesc Fàbregas.

La 3e ville d'Argentine est en ébullition. Pour l'évènement, les services de la ville s'activent pour que tout ce passe comme prévu. L'Hôtel Casino Pullman City sera privatisé et sera surveillé par les forces de l'ordre. Selon le Huffington Post, les autorités locales soignent les espaces verts et demandent aux vendeurs ambulants et aux laveurs de vitres d'aller exercer leurs activités dans un autre secteur.

Pour assurer la sécurité des invités, 300 policiers seront postés sur le trajet entre l'aéroport et l'hôtel ajoute le site, tout doit être parfait pour le week-end de festivités.