Rumeur: Brad Pitt et Sienna Miller complices au festival de Glastonbury, le début d'une idylle?

Depuis qu'il est de nouveau célibataire, les tabloïds américains et britanniques lui prêtent chaque semaine une nouvelle relation. Brad Pitt, qui reprend du poil de la bête après son divorce difficile d'avec Angelina Jolie, aurait amorcé un rapprochement avec la belle Sienna Miller, actrice avec qui il aurait déjà flirté il y a plusieurs semaines, sur le tournage du film The Lost City of Z dont il était le producteur.

Leur premier contact plus qu'amical remonte donc à mars-avril pour le tournage de ce film. Mais la rumeur prenant trop d'ampleur à son goût, l'actrice américaine de 35 ans avait démenti. "La vérité à propos de tout ça c'est juste que Brad Pitt était le producteur du film que je viens de tourner et je ne l'ai pas beaucoup vu… Il n'était pas sur le plateau! Je l'ai vu genre deux fois… C'est complètement dingue" avait-elle notamment expliqué sur une radio américaine.

Mais de nouveaux éléments ont remis sur la table la possibilité d'un amour naissant entre l'ex d'Angelina Jolie et Sienna Miller, qui n'a pas eu de relation sérieuse (officiellement et publiquement) depuis sa rupture avec l'acteur britannique Tom Sturridge en septembre 2015.

Selon The Sun, Brad Pitt et Sienna Miller, qui ont des amis en commun -dont Bradley Cooper et Noel Gallagher-, se seraient montrés particulièrement complices lors du festival de musique de Glastonbury en Angleterre ce week-end du samedi 24 et dimanche 25.

Un proche du prétendu couple aurait même déclaré: "Brad et Sienna ne pouvaient pas s'empêcher de se toucher et de s'étreindre. Ils semblaient vraiment intimes". Ceux que les tabloïds surnomment déjà les "Brienna" sont aussi sortis bras-dessus bras-dessous au petit matin d'une soirée au Rabbit Hole (fête underground et privée), à laquelle ils étaient avec Bradley Cooper. On attend maintenant le démenti (ou peut-être la confirmation) de Sienna Miller.