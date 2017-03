Fin de "Danse avec les Stars"? Fauve Hautot et Chris Marques sèment le doute

"Je veux juste une dernière danse" chantait Kyo. Mais malheureusement les danseurs de Danse avec les Stars n'auront peut-être pas cette opportunité. Depuis quelques jours, la rumeur enfle sur une possible fin de l'émission de divertissement de TF1. En cause une réponse ambigüe de la danseuse Fauve Hautot dans une interview au magazine Télé 7 Jours fin février et un tweet pas vraiment rassurant du juré et champion de salsa Chris Marques.

Tout est parti d'une question. Alors qu'on lui demandait si elle allait participer à la saison 8 de Danse avec les Stars, la jolie rousse a répondu d'une manière qui a inquiété les fans de l'émission. "Aujourd'hui, je ne sais pas officiellement si l'émission reprendra. Je me poserai la question le moment venu".

Mini-séisme dans le monde de la télévision, stupeur chez les fans, qui ont couru demander confirmation au désormais très populaire Chris Marques. Sur Twitter, une jeune femme a demandé au sujet de la rumeur de la fin de l'émission: "Ce sont des bêtises hein? Rassure-nous". Réponse de l'intéressé? Un smiley clin d'œil et un autre semblant dire "motus et bouche cousue". En d'autres termes, Chris Marques ne sait pas, ou comme rien n'est encore signé sur le renouvellement de l'émission n'a tout simplement pas le droit de communiquer sur le sujet. Pas très rassurant tout ça.

Aucune communication officielle n'est venue éteindre cette rumeur. Mais si cela se confirme, TF1 pourrait bien devoir trouver un autre divertissement à diffuser le samedi soir à partir de septembre prochain.