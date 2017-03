Rumeur: Kate Hudson enceinte de Brad Pitt? Son petit ventre sème le doute

Aucune officialisation n'a été faite sur une quelconque relation amoureuse entre Brad Pitt et Kate Hudson. Mais les médias américains ont semble-t-il pris pour acquis les nombreuses rumeurs qui courent depuis décembre 2016 sur une idylle entre les deux acteurs, qui n'ont jamais été vu publiquement ensemble. Une conviction générale renforcée par le fait que l'ex d'Angelina Jolie et l'actrice de Meilleures Ennemies n'aient pas démenti l'information. Il y a quelques semaines le frère de cette dernière s'était pourtant moqué de toutes ces rumeurs sur son compte Instagram.

Mais lundi 20, une autre information a paru sur les sites people américains et britanniques comme Yahoo et New Idea. Kate Hudson serait enceinte, et le futur papa pourrait être Brad Pitt. Selon certains proches, l'actrice aurait en effet arrêté de boire de l'alcool depuis quelques temps et commencé à porter des vêtements plus amples pour cacher son ventre s'arrondissant (le fameux "baby bump" comme disent les anglophones).

Ce possible heureux événement pourrait raviver les tensions entre Angelina Jolie et Brad Pitt, qui semblent avoir dernièrement trouvé un terrain d'entente sur la garde de leurs six enfants. Mais celle-ci peut se rassurer car si Brad est un des possibles géniteurs (de ce prétendu bébé), un musicien du nom de Danny Fujikawa l'est aussi. Kate Hudson a en effet été repérée par les paparazzis aux bras de cet homme dimanche 19. Le Daily Mail a même publié une photo où l'on voit les deux tourtereaux s'embrasser. Avec cette preuve, les rumeurs d'amourette les deux acteurs en prennent un coup...