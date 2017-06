Pamela Anderson: exit Julian Assange, la bimbo aurait craqué pour le footballeur français Adil Rami

En cette période estivale, le monde de football connaît les rumeurs les plus folles en matière de transferts. Le défenseur central du FC Séville, le Français Adil Rami, a par exemple été annoncé du côté de l'Olympique de Marseille. Les négociations seraient même à un stade avancé. Mais ce n'est pas pour cela que le beau gosse fait parler de lui ces jours-ci. Le jeune homme de 31 ans, papa de deux petits garçons de neuf mois, Zayn et Madi, ne serait en effet plus en couple avec Sidonie Biémont, la mère de ses fils.

Selon une information dévoilée ce jeudi 22 par Voici, en préalable de photos qui paraitront dans le magazine de vendredi 23, Adil Rami fricoterait depuis quelques semaines avec la mannequin et ancienne actrice d'Alerte à Malibu Pamela Anderson, 49 ans.

Pourtant, il y a quelques jours, Pamela Anderson invitait Emmanuel et Brigitte Macron au restaurant pour évoquer le cas de son compagnon Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, qui fait toujours l'objet de poursuites judiciaires pour espionnage aux Etats-Unis. Mais si elle continue à le défendre, elle ne le porterait donc plus autant dans son cœur et ne serait plus en couple avec lui.

Son idylle avec Adil Rami a éclaté au grand jour le week-end dernier, samedi 17 et dimanche 18. Les deux tourtereaux ont été pris en flagrant délit de bisous alors qu'ils passaient du bon temps ensemble dans un hôtel de luxe à Monaco. Le tout nouveau couple aurait également été aperçu en train de diner en amoureux à La petite maison, un restaurant niçois huppé.

Adil Rami, qui partage régulièrement son quotidien avec ses fans sur ses réseaux sociaux, n'a pas encore confirmé ni infirmé cette information.