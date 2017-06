Rumeur de couple: Nekfeu aurait-il été conquis par les charmes de Karidja Touré? (photos)

Quelques commentaires et deux ou trois mots doux ont suffi à lancer la rumeur: Nekfeu serait-il tombé amoureux que Karidja Touré? C'est en tout cas ce que pensent beaucoup de fans de la jeune actrice, révélée en 2014 par le film Bande de filles, qui ont repéré les discrets commentaires du rappeur de 27 ans sur quelques photos Instagram de leur idole.

Ken Samaras, vrai nom du chanteur qui est d'origine grecque, a notamment glissé un petit "magnifique" lundi 19, alors que Karidja Touré posait de manière sexy sur un rooftop parisien en face de l'Arc de Triomphe, dans le cadre d'une soirée organisée pour le Champs-Élysées Film Festival. Il a également écrit "mais dis donc", sur un air taquin, dans les commentaires d'une photo de la jeune femme de 23 ans publiée sur Instagram le 9 juin dernier.

"Tu la kiffes hein?" s'est exclamé un abonné de Karidja Touré, en s'adressant directement à Nekfeu. Une autre fan s'est attendrie devant ces quelques mots: "T'es grave mignon à commenter toutes ces photos".

Si cette relation amoureuse se confirme, elle ne liera pas une actrice à un chanteur, mais une actrice à un rappeur-acteur. Car comme JoeyStarr avant lui, Nekfeu se lance dans le cinéma en plus de sa carrière musicale. Il sera en novembre prochain à l'affiche de Tout nous sépare avec Catherine Deneuve et Diane Kruger. Ce long-métrage, où il aura un rôle majeur, opposera deux mondes différents -le milieu bourgeois et la vie de banlieue- réalisé par Thierry Klifa.