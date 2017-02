Après son divorce avec Brad Pitt, Angelina Jolie en couple avec Jared Leto?

L'annonce du divorce d'Angelina Jolie et Brad Pitt avait fait trembler toute la planète people en septembre 2016. La guerre entre les deux immenses stars du cinéma américain semble toucher à sa fin, et les papiers officialisant leur séparation sur le point d'être signés. Désormais, tous les regards sont tournés vers les éventuelles conquêtes de chacun. Et dernièrement, une rumeur a fait l'effet d'une bombe. Angelina Jolie serait en couple avec Jared Leto, célèbre acteur, chanteur et mannequin international, qui avait notamment obtenu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Dallas Buyers Club.

Selon plusieurs médias américains, les deux tourtereaux auraient été aperçus ensemble au Château Marmont à Los Angeles. Mais aucune image ne circule, il n'y a qu'un bruit qui court.

Mais cette rumeur est crédible car le visage de Lara Croft et le chanteur de Thirty Seconds to Mars se connaissent depuis bientôt deux décennies. Ils se sont rencontrés sur le tournage d'Une vie volée en 1999 avant de se retrouver quatre ans plus tard dans Alexandre d'Oliver Stone. A l'époque, ils auraient eu une idylle, mais Jared Leto avait laissé la jeune femme lui filer entre les doigts, et elle avait ensuite sauté dans les bras de Brad Pitt, suite au tournage de Mr & Mrs Smith.

L'acteur de 45 ans aurait été, selon un de ses proches, d'un grand soutien lorsque les relations avec son futur ex-mari étaient tendues. L'actrice, réalisatrice et productrice de 41 ans souhaiterait cependant rester très discrète jusqu'à ce que son divorce avec Brad Pitt soit officiellement prononcé. =

Pour celles qui ont vu un rayon de soleil dans le ciel de l'amour quand le célibat de Brad Pitt a été annoncé, il va apparemment falloir arrêter d'espérer aussi. L'acteur aux quadruples nominations aux Oscars serait en couple avec Kate Hudson. Toutefois, le frère de l'actrice américaine, connue notamment pour son rôle dans Meilleures ennemies ou son passage remarqué dans la série Glee, s'est moqué de cette rumeur sur son compte Instagram, assurant que Brad Pitt était impossible à vivre. Le message d'amour en chanson de Kate Hudson pour la Saint-Valentin n'était donc pas pour la star de Fury et Alliés…