"Secret Story": Matthieu Delormeau pourrait remplacer Christophe Beaugrand, l'animateur de NT1 réagit (VIDEO)

Si c'est Cyril Hanouna qui le dit, c'est sans doute vrai. Ou pas. Lundi 27, le trublion du PAF a annoncé en direct sur Touche Pas à Mon Poste que le groupe TF1 avait approché Matthieu Delormeau pour remplacer Christophe Beaugrand à la présentation de Secret Story, et aussi passer le casting pour intégrer Danse avec les Stars. Une information qu'il dit "sûre" même si son chroniqueur a écarquillé les yeux lorsqu'il a dit cela.

"Matthieu Delormeau a eu une proposition pour animer l’année prochaine Secret Story sur NT1 en lieu et place de Christophe Beaugrand et d’être candidat de Danse avec les Stars. TF1 lui aurait fait un package, plus quelques productions. C'est sûr et certain. Il prendrait la place de son rival… C'est pas très sympa pour Christophe Beaugrand" a déclaré Cyril Hanouna.

Matthieu Delormeau n'a pas pipé mot sur cette information, ce qui a mis la puce à l'oreille des internautes, qui pensent que tout est vrai mais qu'il ne peut rien dire tant qu'aucun contrat n'a été signé.

De son côté, Christophe Beaugrand a semble-t-il été très surpris par cette annonce, mais, droit dans ses baskets, a assuré sur son compte Twitter, avec un gif animé humoristique et un message sans équivoque: "Aucune inquiétude. J'y suis. J'y reste".

(Voir ci-dessous l'extrait de TPMP où Cyril Hanouna lâche l'information)