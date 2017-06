Russie: un distributeur automatique vend des "likes" et des abonnés Instagram

Les fans du réseau social Instagram vont être comblés. Alexey Kovalev, un journaliste russe a découvert au sous-sol d'un centre commercial de la ville de Moscou un distributeur très original. Au lieu de distribuer des sucreries ou des canettes de sodas, le distributeur automatique propose de faux "likes" et de faux abonnés sur Instagram. La machine s'appelle l'InstaFame.

Jusqu'à présent, pour gonfler leur nombre de "likes" ou de "followers", les utilisateurs d'Instagram pouvaient se rendre sur des applications ou sur des sites Internet spécialistes en la matière. Bien souvent, il fallait laisser ses coordonnées bancaires et payer en ligne. Mais une entreprise à eu l'idée insolite de satisfaire les internautes demandeurs de "likes" et d'amis virtuels en créant un distributeur automatique.

Russia takes the worst excesses of capitalism to the extreme, so here's a vending machine in a mall for buying Likes for your Instagram pics pic.twitter.com/ZZt189opgd

— Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 5 juin 2017