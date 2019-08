Saison 17 de "NCIS": Ziva de retour dans deux épisodes, Tony aussi?

C'est officiel: Cote de Pablo reprendra son rôle de Ziva David dans la saison 17 de NCIS pour non pas un mais deux épisodes, dans lesquels l'ex-agent de liaison de Mossad devra aider Gibbs (Mark Harmon) à se sortir du pétrin.

Steven D. Binder, co-producteur de la série, en a dit un tout petit peu plus sur les enjeux de son retour à Entertainment Weekly.

"On est surexcités à l'idée de retrouver notre mystérieuse et bien-aimée Ziva. Il y aura de gros enjeux physiques et émotionnels pour Gibbs et Ziva dans ces deux épisodes", a-t-il ainsi déclaré.

Pour ce qui est des enjeux physiques, on en a eu un petit aperçu avec la première photo de la saison 17 où l'on voit Gibbs le visage en sang.

First look the NCIS S17 with a huge premiere we have in first 2episodes to our ziva thank to @EW



Primera imagen de la temporada 17, donde Los dos primeros capitulo estara ziva gracias @CBSTVStudios#tumblr #NCIS #Gibbs #CoteDePablo #zivadavid #ziva @ncis_cbs #markharmon pic.twitter.com/tV9ELQ80rt

— Cote de Pablo ES (@CotedePabloES) 17 août 2019