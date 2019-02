On sait enfin qui se cache derrière l'œuf le plus liké d'Instagram (photo+vidéo)

Le mystère autour du compte "World record egg" a été levé peu après la fin de la finale du Super Bowl samedi 2. Depuis le début du mois de janvier, un simple œuf a fait couler beaucoup d'encre après avoir battu le record de likes sur Instagram, jusque là détenu par la star Kylie Jenner.

Sur ce compte l'œuf, qui compte plus de 52 millions de likes ce lundi 4, a commencé à se craqueler sous les yeux étonnés des internautes qui ont été des millions à suivre cette évolution et les différentes photos publiées jusqu'à dimanche.

C'est finalement dans la soirée qu'un spot publicitaire a été dévoilé sur la plateforme de diffusion de films et séries payante Hulu, qui s'est elle aussi fait par là une belle publicité.

L'œuf craquelé était en fait la star d'une campagne de publicité sur la santé mentale. Il "craquait" à cause de la pression des réseaux sociaux. "Si vous ressentez la pression visitez" le site talkingegg.info, disait ainsi le très populaire œuf qui s'appelle en fait Eugene.

Sur ce site, différents liens sont accessibles et renvoient sur les plateformes de différentes associations luttant contre les problèmes de santé mentales de par le monde.

C'est un jeune homme prénommé Chris Godfrey, âgé de 29 ans et employé dans un agence publicitaire londonienne, qui est à l'origine de ce compte.

Interrogé par le New York Times il a expliqué qu'il s'était interrogé sur le record de likes de la jeune Kylie Jenner. Il s'était alors demandé: "Est-ce que quelque chose d’aussi universel et simple (…) peut être assez populaire pour battre le record?".

L'engouement a été tel qu'il a décidé d'aller plus loin de profiter de l'œuf pour monter une vraie petite entreprise (des tee shirt à l'effigie de l'œuf sont ainsi en vente sur Internet). Avec deux amis, ils ont décidé de publier de nouvelles photos de cet œuf se craquelant de plus en plus.

Chris Godfrey a alors été contacté par de très nombreuses marques voulant utiliser ce buzz à des fins commerciales. C'est finalement Hulu qui a eu "l'honneur' de diffuser en premier la vidéo de l'œuf cassé qui alertait les téléspectateurs sur les problèmes de santé mentaux.

Si l'argent des tee shirts vendus va directement dans la poche du jeune publicitaire, tous les bénéfices de la vidéo diffusée sur Hulu vont être reversés à l'association Mental Health America.