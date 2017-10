"Salut les Terriens": le rappeur Vald a "la haine" contre Thierry Ardisson, il règle ses comptes (vidéo)

Il a "grave la haine" et le fait savoir. Deux semaines après son passage dans l'émission Salut les Terriens, le rappeur Vald a poussé vendredi 6 un gros coup de gueule sur Snapchat contre l'animateur Thierry Ardisson. "Tous les jours, je reçois des tweets de gens outrés de l'interview Ardisson", a-t-il commencé par dire avant d'expliquer son aversion pour la télévision. "Je déteste la télé, déjà c'est quatre heures de tournage pour six minutes d'interview", s'est-il agacé avant de revenir sur le fond du problème, les questions de l'animateur: "C'est quoi d'être Blanc aujourd'hui" ou bien "vous n'aimez pas qu'on vous compare à Eminem".

Mais, c'est une toute autre question, sur son frère musulman, qui semble être mal passée. "Tout ça est hors propos. Je suis venu parler musique. Franchement, ça ne regarde personne", a-t-déclaré précisant que la production n'avait pas enlevé la séquence du montage contrairement à ce qu'elle avait promis.

"C’est fini la télé. Je ne veux plus mettre les pieds là-bas. Ils ne connaissent rien, ils ont des axes douteux", a ajouté l'artiste de 25 ans. Et de conclure. "On a une méga tournée, on est disque de platine, tout se passe bien. Et il arrive à me faire ce genre d’interview? Franchement, ce n’est pas sérieux".

Pour rappel, cette séquence a eu lieu le 23 septembre dernier, soit le même jour où Laurent Baffie s'est amusé à remonter la jupe de Nolwenn Leroy pour "faire monter les audiences", un geste qui avait choqué de nombreux téléspectateurs. Suite aux nombreux signalements reçus, le gendarme de l'audiovisuel (CSA) a donc décidé d'ouvrir une enquête, une action qui pourrait valoir à l'humoriste des sanctions.