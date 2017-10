"Salut les Terriens": pour Anne Nivat, Thierry Ardisson veut faire du "buzz" (vidéo)

Anne Nivat est toujours en colère et a souhaité revenir, lundi 9 sur le plateau de C à vous, sur son passage dans Salut les Terriens, émission diffusée quelques jours plus tôt lors de laquelle elle avait poussé un coup de gueule. Pour rappel, la journaliste, venue promouvoir son nouveau livre (Dans quelle France on vit), n'avait pas du tout apprécié que le chroniqueur Tom Villa la présente seulement comme "la femme de Jean-Jacques Bourdin" alors que tous les autres invités, de sexe masculin, avaient eu droit à une description classique mentionnant leur fonction.

"Je suis effectivement grand reporter, c’est mon métier et je ne vais pas m’excuser de le faire", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter: "Et en même temps, je suis l’épouse de Jean-Jacques Bourdin. J’aime mon mari, je suis très heureuse d’être son épouse mais je suis très heureuse également d’avoir un métier que j’aime. J’ai dû faire une centaine de plateaux depuis que je fais de la télé et jamais je n’avais été présentée comme ça. C’est ce qui m’a mis en colère".

A cette occasion, la journaliste a également tenu à dénoncer les méthodes de montage de Thierry Ardisson, rappelant au passage que l'émission ne se faisait pas en direct. "Chez Ardisson, on est arrivés à 14h30 le jeudi, on en ressort à 18h. Vous vous rendez compte combien de temps on tourne pour pouvoir aboutir à ce truc-là?, s'est-elle interrogée estimant que l'animateur et son équipe avaient décidé de garder cette séquence "parce qu'ils font du buzz, c'est leur unique but". "J’ai été présentée comme une potiche et la potiche va repartir sur le terrain en Russie pour faire son travail", a-t-elle conclu.

Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines qu'un invité pousse un coup de gueule après son passage dans l'émission. Le 23 septembre dernier, le rappeur Vald s'était énervé sur Snapchat et s'en était pris à l'animateur Thierry Ardisson. Pour lui, ses questions n'étaient pas appropriées.