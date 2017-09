"Salut les Terriens": Thierry Ardisson pose un faux sachet de cocaïne sur la table, le fils de Pablo Escobar s'énerve (vidéo)

Comme de nombreuses autres émissions, Salut les Terriens a fait sa rentrée. Et pour bien commencer cette nouvelle saison, dont le coup d'envoi a été donné samedi 9 au soir sur C8, Thierry Ardisson a invité Juan Pablo Escobar, le fils du célèbre narcotrafiquant colombien. Auteur d'un livre intitulé Pablo Escobar, mon père, ce dernier a accepté de venir sur le plateau pour faire notamment la promotion de son ouvrage. Seulement voilà: il n'a pas aimé le comportement de l'animateur ni celui de la production lors de son passage dans l'émission.

En effet, Thierry Ardisson n'a pas résisté à faire quelques blagues à son invité: il a par exemple posé un faux sachet de drogue sur la table et diffusé à l'antenne la chanson Cocaïne de Clapton. Il n'en fallait pas plus pour énerver Juan Pablo Escobar, lequel a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. "Je vous en prie, ne glorifions pas le trafic de drogue. Analysons plutôt les raisons pour lesquelles pendant des décennies ces drogues et leur prohibition ont fait de plus en plus de victimes; des victimes qui méritent tout notre respect", a-t-il écrit sur Facebook.

Et d'ajouter avec une once de colère: "Nul besoin d’ajouter à votre émission un kilo de +cocaïne+ sous votre bureau en ma présence, sans mon accord ni m’en avoir informé. Je ne suis pas venu en France avec la volonté d’offenser quiconque, encore moins de faire passer un message ambigu ou contraire à mes convictions face à la gravité avec laquelle doivent être traités ce type de récits". Enfin, l'écrivain a fait part de son regret d'avoir participé au talk-show: "J’aurais préféré que vous me concédiez aimablement le droit à choisir de ne pas participer à votre émission dès lors vous ou la production aviez choisi d’utiliser mon histoire à des fins si peu honorables dans votre pays".

Contacté par Le Parisien, Thierry Ardisson a réagi à sa déclaration, revenant sur le passage de son invité dans l'émission: "S’il n'est pas content, tant pis pour lui. Je ne regrette pas de l’avoir fait, mais je regrette qu’il l’ait mal pris, surtout que l’interview était vraiment bien. C’est dommage qu’il n’ait pas le sens de l’humour. Son père aurait trouvé ça drôle, lui", a-t-il déclaré.