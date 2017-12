Sandrine Quétier quitte TF1, Nikos Aliagas et Denis Brogniart réagissent

La nouvelle année est l'occasion pour beaucoup de prendre de bonnes résolutions et d'attaquer de nouveaux projets. C'est notamment le cas de Sandrine Quétier qui a décidé de prendre un nouveau départ en quittant le groupe TF1, selon une information rapportée samedi 23 par le site Purepeople. Elle n'en fera plus partie à partir du 31 décembre prochain.

Sans grande surprise, cette annonce a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux et la jolie présentatrice de Danse avec les Stars a reçu de très nombreux messages, des mots qui lui ont fait visiblement chaud au cœur. "Les amis, je suis très touchée par vos messages. Je vous souhaite à tous un très joyeux noël et une pensée particulière à ceux qui sont seuls. Je vous embrasse", a-t-elle écrit sur Twitter.

Nikos Aliagas a lui aussi tenu à lui écrire un petit mot sur le réseau social. Ce dernier, qui sera seul aux commandes de 50' Inside dès le mois de janvier, co-animait l'émission avec elle depuis 2006. "I am gonna miss you babe. Bonne chance dans ta nouvelle vie et bonnes fêtes", lui-a-t-il dit avant qu'elle ne lui réponde, elle aussi, par un petit message: "I'm gonna miss you too honey.

Bonnes fêtes à toi et aux tiens".

Et Nikos Aliagas n'est pas le seul à avoir tenu à lui souhaiter bonne chance pour ses projets futurs. Denis Brogniart, avec qui elle présentait l'émission Ninja Warrior depuis juillet 2016, a également suivi le pas. "Pensées pour toi ma Sandrine Quétier! Tu vas me manquer! Toi notre moumoune de Ninja Warrior! Comme je te l’ai dit hier, tu as fait un choix pour t’accomplir autrement, alors fonce et éclate toi. Je t’embrasse fort".

Un message qui laisse entendre que l'animatrice de 46 ans pourrait bien consacrer d'avantage de temps à son groupe de musique, The Jokers. Ils donneront d'ailleurs leur premier concert de la nouvelle année le 13 janvier prochain à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime).