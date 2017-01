Scarlett Johansson est de nouveau célibataire

L'information est restée secrète pendant plusieurs mois mais a été révélé par le célèbre magazine américain -et souvent bien informé- People. Scarlett Johansson et son mari, le journaliste Romain Dauriac seraient séparés. "Ils sont séparés depuis l'été", a déclaré une source au magazine, un proche du Français ajoutant que cette séparation était "attendue. Romain et Scarlett, ça n'a jamais eu de sens pour moi. Ils ne sont pas égaux. Il y a toujours eu quelque chose qui clochait dans ce tableau".

Une référence on ne peut plus claire au fait que l'ancien rédacteur en chef de Clark Maga­zine (publication disparue en 2011) puis directeur d'une agence de création de bientôt 35 ans, était parfaitement inconnu de la sphère people avant de commencer à côtoyer l'une des plus célèbres actrices au monde, doublée d'un sex-symbol (élue deux fois femme la plus sexy au monde par Esquire).

C'est en 2012 que le couple s'est formé après une rencontre à Paris, ville pour laquelle l'actrice de Lost in translation et Match Point a quitté Los Angeles. Les deux tourtereaux d'alors avaient annoncé leurs fiançailles en 2013. Mais c'est loin des paparazzi, en secret, qu'ils se sont mariés le 4 septembre 2014, peu après la naissance de leur fille Rose. Une nouvelle qu'ils n'ont annoncée que près de deux mois plus tard.

La nouvelle n'a pas été officiellement confirmée par le couple, mais certains vont déjà plus loin en annonçant le divorce, se basant notamment sur le fait que cette séparation remonterait à environ six mois. Des rumeurs de discorde avaient en effet filtré à cette époque, selon lesquelles Scarlett Johansson ne se sentait pas à son aise à Paris, et qu'elle souhaitait retourner à Los Angeles, ville honnie par Romain Dauriac.

Cette séparation interviendrait dans la lignée de nombreuses ruptures sur la planète people, avec notamment Brad Pitt et Angelina Jolie, Johnny Depp et Amber Heard ou encore Gwyneth Paltrow et Chris Martin.