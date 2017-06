"Scènes de ménages": Audrey Lamy et Loup-Denis Elion alias Marion et Cédric quittent la série

Marion et Cédric disent au revoir à M6. Le couple historique de la série Scène de ménages devrait bientôt officialiser son départ de la série. Selon les informations de TeleStar, la décision viendrait d'Audrey Lamy qui souhaiterait se consacrer à d'autres projets, notamment à des opportunités cinématographiques. La principale intéressée a confirmé cette information ce lundi matin sur Twitter en commentant: "neuf ans que l'on se voit tous les soirs! Merci à toutes et à tous pour votre fidélité".

9 ans que l'on se voit tous les soirs ! MERCI à toutes et à tous pour votre fidélité #ILLBEBACK pic.twitter.com/dIVMACisiy — Audrey Lamy (@AudreyLamy) 26 juin 2017

Les téléspectateurs pourront tout de même profiter du couple jusqu'en juin 2018 étant donné que toute la prochaine saison a déjà été tournée. Et même si "les poussins" quittent le programme court, les deux autres duos célèbres Huguette et Raymond d'une part et Liliane et José d'autre seront toujours présents pour réconforter les fans.

La dernière saison a réuni 3,8 millions de téléspectateur sur M6, soit une hausse de 230.000 téléspectateurs en un an, cette réussite a mis Scènes de ménages a la place de programme le plus regardé à 20h par les femmes responsables des achats de moins de 50 ans et par les téléspectateurs de moins de 50 ans.

La chaîne serait déjà en train de rechercher un nouveau couple pour remplacer le tandem qui s'en va, indique également TeleStar.

Audrey Lamy sera prochainement à l'affiche du long métrage Coexister réalisé par Fabrice Eboué. De son côte, Loup-Denis Elion participe au téléfilm diffusé en première partie de soirée sur M6, Bienvenue à Nimbao.