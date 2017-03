"Dix pour cent": après Julie Gayet, François Hollande pourrait apparaître dans la série

Dix pour cent est bientôt de retour pour une saison 2, qui sera diffusée courant avril sur France 2. Cette série, qui raconte l'envers du décor du monde du showbiz et des coulisses des tournages, a déjà accueilli dans son casting de grandes stars françaises. Acteurs, chanteurs ou même animateurs tv, il y en a à chaque fois pour tous les goûts. Line Renaud, Audrey Fleurot, JoeyStarr et… Julie Gayet faisaient notamment partie de la distribution de la saison 1.

Pour la saison 2, les fans du show vont pouvoir admirer dans leurs œuvres Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Julien Doré ou encore Virginie Efira. Le producteur de la série Dominique Besnehard a confié ce mardi 28 au micro d'Europe 1 qu'une saison 3 était d'ores et déjà en préparation avec un invité de marque plutôt… inattendu. Il s'agirait de François Hollande!!!

Le président de la République, en couple avec Julie Gayet depuis environ cinq ans, aurait beaucoup apprécié la saison 1, dans laquelle jouait sa compagne. Et il ne se serait pas montré réfractaire au fait d'apparaître lui aussi à l'écran. "L’autre fois, on s’est reparlé et je lui ai dit qu’on faisait la saison 3. Je lui ai dit: +moi, j’adorerais que vous y soyez+. Il m’a dit: +pourquoi pas+" a révélé Dominique Besnehard.

Mais une question se pose. Puisque chaque acteur y joue son propre rôle, quel serait celui de François Hollande? Le tournage n'a pas encore commencé, et ce ne devrait pas être le cas avant l'été. L'élection présidentielle sera passée par là, et il aura donc quitté l'Elysée. Incarnerait-il donc un ancien président en quête de reconversion ou un président en fonction avec un petit retour en arrière au niveau des dates? Pour l'instant, rien n'est officiel.

Si toutefois son nom s'ajoutait vraiment au casting de la saison 3, il rejoindrait Louane, Mimie Mathy ou encore Béatrice Dalle qui ont déjà accepté l'invitation de Dominique Besnehard.