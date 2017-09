"Secret Story 11": le costaud Makao impressionne tous les candidats, son secret lié à Emmanuel Macron (vidéo)

Il n'est pas passé inaperçu ces derniers mois et pourtant personne ne l'a encore reconnu. Makao, candidat déjà emblématique de téléréalité, a fait une entrée fracassante vendredi 1er septembre au soir dans le très coloré Campus des Secrets, pour le lancement de la saison 11 de Secret Story sur TF1.

Face à son gabarit de judoka poids-lourd, aucun autre candidat n'a osé le contredire sur quoique ce soit. Les autres garçons, rachitiques à côté de lui, ont été impressionnés et paralysés face à son "salut beau gosse". Les filles ont en revanche vu en lui un gros nounours avec qui plaisanter et un grand protecteur.

Avec ses 2m13 de hauteur et ses 140 kilos sur la balance, Makao est le genre d'homme qui ne se fait jamais embêter. Sa profession lui va comme un gant. Le géant de 26 ans est garde du corps. Et pas n'importe lequel.

Pour ceux qui ont suivi l'actualité politique française des derniers mois et la campagne présidentielle, Makao vous dit forcément quelque chose. Le jeune homme n'est autre que le garde du corps d'Emmanuel Macron. Il l'a en tout cas été lorsque le président de la République n'était alors que le candidat d'En Marche.

C'est d'ailleurs son secret. L'intitulé exact étant: "J'ai été garde du corps pour le président de la République".

Alors que l'on pensait que son secret allait rapidement être "buzzé" par les autres candidats, il n'en n'a rien été. Bryan, Julie, Charles, Noré, Kamila et les autres étaient-ils en France en avril-mai dernier? Ont-ils voté pour la présidentielle? Le doute est permis car Makao avait fait l'actualité et le buzz sur les réseaux sociaux. Mais peut-être n'ont-ils simplement pas osé "buzzer" le colosse par peur de représailles. Si c'est le cas, Makao risque de rester vraiment longtemps dans le jeu, et sans trop d'effort.

Côté audiences, la production de l'émission de téléréalité peut être contente du score de ce prime de lancement. Programmée à partir de 23h30 sur TF1, jusqu'à 2h30, cette première soirée a tout de même réuni plus de 1,1 million de téléspectateurs (soit 33% de part d'audience).