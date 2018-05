"Secret Story" c'est fini: Christophe Beaugrand enterre l'émission

"C'est tout pour le moment". Noré, vainqueur de la saison 11 de Secret Story, sera peut-être le dernier candidat à remporter cette émission de téléréalité. Car selon Christophe Beaugrand, qui présentait le jeu sur TFX quotidiennement, le programme ne reviendra pas à la rentrée.

L'animateur a en effet révélé mercredi 16 sur le site people Pure Médias que Secret Story n'avait plus aucun avenir. En tout cas à court terme.

"Je vais peut-être annoncer une mauvaise nouvelle pour tous les fans de Secret Story qui nous regardent mais pour l'instant, l'émission ne revient pas", a-t-il ainsi déclaré.

D'ordinaire, depuis que l'émission était passée en diffusion à cheval sur deux chaînes (TFX pour la quotidienne et TF1 pour le prime en direct, avant de se concentrer uniquement sur la TNT), les castings ouvraient au printemps et la saison commençait en septembre. Ce ne sera donc pas le cas cette année.

Mais Christophe Beaugrand a laissé entendre que tout n'était peut-être pas fini sur le long terme, et que des discussions semblaient en cours dans le pôle divertissement du groupe TF1. Il n'en connaît cependant pas la teneur.

"C'est une émission que j'adore, que j'ai vraiment eu un plaisir dingue à animer pendant trois saisons. (…) Après, il peut se passer plein de choses. Il faut demander à la chaîne, à la production, les discussions pour le coup que je ne maîtrise pas et qui sont peut-être en cours", a-t-il expliqué.

La fin définitive de Secret Story semble donc plus que jamais proche, et elle a sans doute été précipitée par les très mauvaises audiences de la saison 11. Les émissions hebdomadaires n'ont en effet réuni que 527.000 téléspectateurs en moyenne, et les quotidiennes moins de 400.000. Une chute bien trop conséquente en un an.