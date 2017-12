"Sept à Huit": le message poignant du petit Imad (vidéo)

Il a neuf ans et a déjà vécu des épreuves difficiles que la plupart des adultes ne connaîtront jamais. Plusieurs mois après avoir ému la France en racontant sa maladie, le petit Imad a donné de ses nouvelles dans l'émission Sept à Huit, diffusée dimanche 24. Et une nouvelle fois, il a donné aux téléspectateurs une belle leçon de vie.

Atteint d'une maladie rare (il a les organes inversés), le jeune garçon a reçu, il y a plus d'un an, une greffe de rein et a vu son état de santé s'améliorer pendant plusieurs mois. Au point que ses médecins ont voulu alléger son traitement "anti-rejet" puis l'arrêter complètement. "J’ai fait mes premières vacances. Je suis parti à Marseille et voilà c’était formidable. J’ai découvert la mer pour la première fois et j’ai même bu un peu d’eau salée c'était trop bien!", s'est-il souvenu, tout sourire.

Mais très vite, une grave infection s'est déclarée, forçant le petit garçon à retourner à l'hôpital pour se faire soigner. "Un virus s'est réveillé dans mon corps et le rein que m'a donné mon père le supportait pas trop. Vous tous, vous l'avez ce microbe et vous pouvez le supporter mais mon rein comme il est nouveau il ne peut pas supporter", a-t-il précisé tout en rapportant les mauvaises nouvelles des spécialistes. "J’avais des ganglions à côté de l’estomac et les médecins ont dit qu'il pouvait s'agir d'une petite tumeur. Ils ont dit qu'ils allaient peut-être me faire une chimio, mais ce n’est pas grave. Je combats".

"On te dit le mot tumeur et tu n’as pas peur?", lui a alors demandé le journaliste. Ce à quoi, Imad a répondu: "Non, il ne va pas me tuer le mot tumeur". Il s'est ensuite montré rassurant en promettant qu'il continuerait à se battre.

"Je combats, je combats. Chaque maladie que j'aurais, je combattrai, coûte que coûte, promet l'enfant. Je ne lâche pas, je lâche rien", a-t-il confié précisant qu'il fallait avoir de l'espoir et ne jamais se plaindre: "il y a toujours une solution". Son souhait pour les prochaines années: visiter l'Amérique et devenir pompier pour sauver des vies.