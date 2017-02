Séquence émotion – "Les 12 coups de midi": Jean-Luc Reichmann dédie son émission à une petite fille de 20 mois, gravement malade

"Un rayon de soleil". Jean-Luc Reichmann présentait lundi 20, comme tous les midis, son émission les 12 coups de midi qui fait toujours un carton d'audiences (près de 4 millions de téléspectateurs et 37% de part de marché) malgré l'élimination de Christian, maître incontesté du jeu. Mais cette fois-ci, l'émission a débuté sur une émotion très particulière.

Le présentateur de TF1, papa de six enfants, toujours très engagé auprès des plus jeunes et malades, a invité les parents de la petite Luna, 20 mois, dans le public. Ces derniers étaient là pour le remercier, car la fillette est gravement malade. Son pronostic vital est engagé à cause d'une cardiopathie. Mais Caroline, sa maman, a confié lundi sur le plateau que sa famille regardait tous les midis l'émission de Jean-Luc Reichmann, et que cela redonnait le sourire et de l'espoir à Luna. "Vous êtes notre rayon de soleil tous les midis. Luna est malade. (…) Grâce à vous, elle vit sa vie d'enfant et rêve tous les midis. Vous êtes formidable, je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce que vous faites pour ma famille" a déclaré Caroline, très émue.

Touché, le présentateur et comédien s'est empressé d'aller embrasser les parents de la petite fille – Caroline et , lui passant ensuite un message à travers la caméra. "Je vais vraiment dédier cette émission à votre Luna, si vous saviez combien je me bats pour les enfants. (…) On embrasse très très fort Luna". Et pour fermer cette parenthèse dans son émission, Jean-Luc Reichmann a délivré un dernier message d'unité face à la maladie: "on est tous ensemble quand il s'agit d'enfants".

(Pour voir cette séquence émotion, rendez-vous sur le site de mytf1.fr, juste ici)