Nabilla acclamée par la foule… au salon du livre (Vidéo)

Il y a rarement -peut-être jamais- eu autant d'adolescents et adolescentes au Salon du livre de Paris. Et les organisateurs ne s'attendaient certainement pas à ça. La starlette de téléréalité Nabilla Benattia était samedi 25 porte de Versailles, parmi plus de 3.000 auteurs, pour dédicacer son autobiographie Trop vite aux centaines de fans qui ont fait le déplacement.

Pour l'occasion, et pour éviter le drame comme à Besançon où la sécurité avait été dépassée lors d'une séance de dédicaces, le service d'ordre avait été renforcé. Ce qui a permis, malgré la foule, que les choses se déroulent sereinement.

Au stand Flammarion, juste après Claude Sarraute, 89 ans, qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué d'embrasser, la jeune femme de 25 ans a enchaîné les selfies, les signatures et les petits mots doux sans jamais se départir de son joli sourire. Malgré, de temps en temps, quelques admirateurs impatients qui cherchaient à se frayer un chemin pour arriver (trop?) plus vite jusqu'à leur idole, avant d'être recadrés par les colosses qui servaient de gardes du corps.

Omg merci merci et merci pour cet accueil de malade !!!! Je suis encore très émue #Tropvite #Salondulivrepic.twitter.com/QFoVzSPoXz — Nabilla Benattia (@Nabilla) 25 mars 2017

La bimbo s'est donc montrée en fin d'après-midi samedi en arrivant aux bras de son compagnon, Thomas Vergara, qu'elle ne lâche plus d'une semelle depuis que la justice a permis aux deux jeunes gens de de nouveau se revoir après la fameuse agression au couteau de cette triste nuit du 9 novembre 2014. Ce dernier n'a d'ailleurs pas caché l'admiration qu'il a pour sa chérie: "Je suis très fier qu'elle reçoive un tel accueil" , a-il déclaré au Parisien.

(Voir ci-dessous en vidéo l'arrivée de Nabilla au Salon du livre de Paris samedi)