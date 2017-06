Nabilla et Thomas,une nouvelle téléréalité et un mariage à venir (vidéo)

Décidément, ces jours-ci Nabilla n'en finit plus de faire parler d'elle. La bimbo de la téléréalité, éloignée des écrans depuis plusieurs mois, va bientôt faire son retour sur NRJ12. La chaîne a en effet annoncé ce mercredi 28 au matin, lors d'une conférence de presse détaillant son programme pour la rentrée, la diffusion future d'une nouvelle émission centrée autour de la vie de la jeune femme et de son chéri Thomas Vergara: Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie.

L'intitulé ancre un peu plus le personnage de Nabilla comme la Kim Kardashian de l'Hexagone puisqu'il rappelle celui de la téléréalité de la papesse du genre: L'incroyable famille Kardashian.

Le principe de ce nouveau show sera très simple. Nabilla et Thomas vont traverser l'Australie en long, en large et en travers en mode "roots". Sac sur le dos, ils arpenteront les routes en voiture, en bus, à pied ou en vélo, mangeront local et dormiront peut-être parfois à la belle étoile. Ils ne seront pas seuls dans cette aventure puisque le petit frère de Nabilla, Tarek, et les meilleures amies de la jeune femme seront de la partie.

Mais en parlant d'aventure, Nabilla et Thomas s'apprêtent aussi à vivre la plus grande de leur vie. Après quatre ans d'amour, des hauts et pas mal de bas -comme leurs ennuis avec la justice après le fameux coup de couteau-, les deux tourtereaux auraient décidé de se marier. Thomas aurait en effet demandé la main de sa belle, comme en atteste la belle bague qu'elle porte, et qu'elle n'a pas hésité à exposer sur les réseaux sociaux et notamment sur Snapchat.

Après le mariage, le bébé? Ça aussi ils y pensent. Depuis quelques mois, ils affichent dans les médias leur envie de fonder une famille. Même s'ils se donnent le temps de concrétiser. Ils vivent désormais entre Londres et Paris, et vu les projets prévus en 2017, ce ne sera sans doute pas pour tout de suite.