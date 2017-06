Kim Kardashian et Kanye West: un troisième bébé en route… par mère porteuse

Kim Kardashian et Kanye West s'apprêtent à agrandir leur famille. Selon TMZ, qui a révélé l'information ce mercredi 21, la bimbo de téléréalité, qui voulait absolument donner un petit frère ou une petite sœur à North (quatre ans) et Saint (un an et demi), et son mari ont décidé de faire appel à une mère porteuse.

A 36 ans, Kim Kardashian ne peut plus avoir d'enfant naturellement car cela mettrait sa vie et celle du bébé à naître en danger. La jeune femme souffre en effet d'une anomalie placentaire rare, la placenta accreta, due à un utérus cicatriciel.

Toujours selon le magazine people "Kim K" et son mari ont récemment signé un accord avec une agence de mères porteuses (la pratique est légale aux Etats-Unis). La femme qui portera leur enfant sera payée 45.000 dollars (environ 40.000 euros), soit 4.500 dollars (un peu plus de 4.000 euros) par mois (sur dix mois). De son côté, l'agence touchera 68.850 dollars (environ 62.000 euros).

Les termes du contrat stipulent que la mère porteuse ne pourra ni fumer, ni boire, ni consommer de drogues durant toute la durée de la grossesse. Elle s'est aussi engagée à limiter ses activités sexuelles à partir d'un mois avant le début de la procédure de procréation.

Elle devra bien entendu faire très attention à sa santé et celle du bébé du célèbre couple en limitant notamment sa consommation journalière de caféine, en ne mangeant pas de poisson cru et aussi en ne changeant pas de litière pour chats.

De leur côté, Kim Kardashian et Kanye West prennent l'entière responsabilité légale et parentale de l'enfant (ou des enfants s'il s'agit d'une grossesse multiple), qui sera biologiquement 100% à eux, "qui pourrait être porteur d'anomalies ou de défauts congénitaux".