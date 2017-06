Nabilla: découvrez la scène hilarante qu'elle a tournée avec les actrices de la série "Orange is the new black" (vidéo)

Un tout petit rôle. Voire pas vraiment un rôle puisque la scène ne s'est révélée être qu'un bonus. En décembre dernier, Nabilla Benattia avait créé un énorme buzz en annonçant avoir tourné une scène, où elle jouait son propre rôle d'ex-détenue, dans la série Netflix Orange is the new black. Et elle l'a vraiment fait. Sauf que tout cela n'est qu'un coup de com' puisqu'au final la séquence n'a pas été intégrée à l'intrigue de la saison 5 de série américaine.

"Elle a effectivement visité les plateaux de tournage et en a profité pour tourner une scène qui est en fait un bonus mais qui ne fait pas partie de la série" avait confié mercredi une attachée de presse de la série au site PureBreak.

Malgré tout, la bimbo a bel et bien mis les pieds dans la cantine de la prison de Lichfield, où se déroule le tournage de la série. Et elle a dévoilé la scène ce jeudi 8 sur ses réseaux sociaux.

LES MEUFS D'#OITNB ME PRENNENT LA TÊTE !! Trop contente d'avoir tourné tout ça avec les actrices de la série @NetflixFR #OITNBxNabilla pic.twitter.com/me3vXJra1Y — Nabilla Benattia (@Nabilla) 8 juin 2017

Surnommée comme la "Kim Kardashian du pauvre" par les personnages de Tasha, Suzanne et Cindy, Nabilla et ses cheveux soyeux impressionnent dès leur arrivée. Avec une assurance de quasi comédienne professionnelle, la jeune femme s'assied à la table de ces trois détenues, qui la soupçonnent de faire du trafic de shampoing dans la prison.

Avec un léger accent français, mais un bon débit en anglais, Nabilla balance ses répliques assez naturellement. Et quand Cindy insiste pour savoir comment elle fait pour avoir des cheveux aussi beaux alors qu'elle est en prison, la situation devient vraiment ironique. Surtout quand on sait que c'est le buzz du fameux "Allô quoi?!" qui l'a fait connaître dans les Anges de la téléréalité. "Allô?! Allô?! Laissez-moi tranquille avec cette expression! J'en ai marre!" En vrai aussi?