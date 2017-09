Camille Lacourt confirme sa participation à "Danse avec les Stars" (vidéo)

Le casting de la prochaine saison de Danse avec les Stars prend forme peu à peu. Alors que la rumeur de sa participation se faisait de plus en plus insistante ces dernières semaines, un nouveau candidat a confirmé sa participation samedi 2. Il s'agit de Camille Lacourt, qui a récemment mis un terme à sa carrière avec un troisième titre de champion du monde sur 50m dos.

C'est officiel, Camille Lacourt rejoint le casting de #DALS pic.twitter.com/McIGk9tWLh — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) 2 septembre 2017

C'est lors d'un entretien en tête à tête avec Sandrine Quétier, sur TF1, pour 50' Inside, que le beau gosse a officialisé lui-même l'information. "Je ne suis pas certain d'être capable d'aller chercher une médaille d'or là-bas mais je vais être dans +Danse avec les stars+. C'est un défi vraiment intéressant à dix mille lieues de ce que je sais faire et de mon chant de capacité. (…) Je n'ai pas envie d'être ridicule alors je travaillerai à fond pour être le meilleur possible", a-t-il déclaré, tout sourire.

L'ancienne compagne du champion de natation, Valérie Bègue, mère de sa petite Jazz (4 ans), avait participé à DALS en 2011. C'est d'ailleurs en lui montrant des images de sa maman que Camille Lacourt a annoncé la nouvelle à sa fille.

Une chose ne va pas le dépayser de la piscine. Dans Danse avec les Stars, la production a l'habitude de faire danser ses plus beaux candidats masculins muscles dehors. Lui qui a passé une grande partie de sa vie à moitié nu dans l'eau ne devrait pas avoir trop de mal à s'adapter.

Camille Lacourt rejoint Sinclair, Arielle Dombasle et Lenny Kim qui étaient les trois premières célébrités à avoir officialisé leur participation. Six nouvelles têtes ne devraient pas tarder à compléter le casting.