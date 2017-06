Sexy, Khloe Kardashian s’affiche en body transparent sur Instagram (photos)

Elle a longtemps était considérée comme la "boulotte" du clan. Mais Khloe Kardashian a perdu une vingtaine de kilos en 2016 et ne semble pas se faire prier pour le rappeler au travers de photos sexy publiées sur son compte Instagram au plus de 68 millions d’abonnés. Elle a notamment décoilé ces derniers jours une série de clichés sur lesquelles elle joue la transparence.

Vendredi 23, elle a donc posté deux images où on peu la voir poser en body presque totalement transparent. Juste de quoi respecter la censure d’Instagram, puisque les seules parties opaques sont celle qui cachent ses tétons, la limite pour le réseau social.

Une stratégie largement utilisée par de nombreuses stars sexy et mannequins (Kim Kardashian, Kylie Jenner, Emily Ratajkowski, Alexis Ren, Bella Hadid) car elle permet à la fois de faire le buzz (la dernière photo a été likée près de 800.000 fois), mais aussi un peu de promotion. Les tenues légères que porte Khloe Kardashian sur ces photos sont en effet celles de sa propre marque de vêtements, Good American, dont la fondatrice est donc la principale égérie. D’où la profusion de photos sexy sur le compte de la jeune femme de 32 ans.

Le buzz reste donc une histoire de famille pour celle dont les aventures et celles des sœurs et parents sont depuis plusieurs années l’enjeu d’une émission télé-réalité. Elles se déclinent même en calendrier, dont Khloe Kardashian n’a bien sûr pas hésité à publier l’une des photos les plus scandaleuses.

On y voit sa sœur Kyllie Jenner faire mine de lui lécher le sein.