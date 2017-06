Nabilla Benattia ne jouera pas dans "Orange is the new black"

La nouvelle avait fait un vacarme tonitruant sur les réseaux sociaux en décembre dernier. Nabilla dans Orange is the new black pour jouer son propre rôle d'ex-taularde? Personne n'y croyait. Même ses fans trouvaient ça un peu gros. Et ses détracteurs comme les amoureux de la série Netflix trouvaient cela scandaleux. Mais la jeune femme s'était bel et bien rendue sur le plateau de tournage aux Etats-Unis. Elle avait même enfilée la fameuse tenue orange que portent les détenues dans les prisons américaines. L'illusion était parfaite. Car oui ce n'était qu'une illusion.

La jeune femme et son chéri Thomas Vergara s'étaient à l'époque du tournage de cette séquence envolés pour New York et avaient laissé planer le doute sur le réel objectif de leur voyage.

PureBreak a révélé mercredi 7 que tout cela n'était qu'un coup de com' bien orchestré. Après visionnage des 13 épisodes de la saison 5 pas de signe de Nabi-Nabilla. La bimbo, ex-star de téléréalité, n'a en effet pas vraiment joué dans la saison 5 d'Orange is the new black. "Elle a effectivement visité les plateaux de tournage et en a profité pour tourner une scène qui est en fait un bonus mais qui ne fait pas partie de la série" a confié une attachée de presse de la série.

Ce bonus devrait être prochainement diffusé sur les réseaux sociaux de Nabilla. Nul besoin d'être abonné à Netflix ou d'acheter la saison 5 d'Orange is the new black en Blu-ray ou DVD pour regarder ses premiers pas dans la comédie.