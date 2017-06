Bella Hadid a (encore) oublié de mettre son soutien-gorge (photo)

Elle n'a décidément pas froid aux yeux. De retour aux Etats-Unis, après un passage très remarqué dans les rues de Paris et dans les tribunes de Roland-Garros, Bella Hadid s'est encore affichée ultra sexy sur son compte Instagram, lundi 12.

La jeune mannequin de 20 ans, sœur de Gigi, apparaît en effet sur une photo, tout de blanc vêtu, avec un très long collier doré qui tombe entre ses seins, et une brassière qui met en valeur sa poitrine. En transparence, on aperçoit ses tétons qui pointent, et qui témoignent encore une fois de l'absence de soutien-gorge.

NYC HOME Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid) le 11 Juin 2017 à 20h36 PDT

Vendredi 9, alors qu'elle se trouvait à Paris pour assister aux demi-finales du tournoi de tennis en Grand Chelem à Roland-Garros, elle a été aperçue en train de se promener dans les rues de Paris, et à la sortie du restaurant L'Avenue, avenue Montaigne, alors qu'elle portait un pull noir à col roulé, très moulant, qui dessinait, comme cette petite brassière blanche, ses tétons.

La jeune femme est donc de retour sur le continent américain, et plus précisément à New York, là où elle habite et où elle a assisté, en début de semaine dernière, à la cérémonie des CFDA Fashion Awards 2017. Qui récompense les meilleures personnalités de la mode américaine et internationale depuis 1981.

Bella Hadid avait d'ailleurs fait sensation sur le tapis rouge avec sa sœur Gigi. De son côté, Bella Hadid est apparue avec un très joli carré brun et une frange ultra lisse. Elle était vêtue d'une robe-blazer courte rose fuchsia dont la grosse ceinture lui serrait la taille. Sa sœur, elle, a foulé le tapis rouge dans une sorte de longue robe blanche, une tenue signée The Rowe, et donc imaginée par Mary-Kate et Ashley Olsen.