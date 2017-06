Shakira: la chanteuse enceinte de son troisième enfant avec le footballeur Gérard Piqué?

Depuis sept ans, ils vivent dans le bonheur. Shakira et Gerard Piqué, qui ont déjà deux enfants (Milan, âgé de 4 ans, et Sasha, 2 ans), pensent aujourd'hui à agrandir la famille et espèrent que ce soit une petite fille."Ce serait bien d'avoir une fille un jour! On y pense...", a confié le footballeur espagnol au magazine Gala dans le numéro de mercredi 7. D'ailleurs, dans son dernier titre, Me Enamoré, Shakira, chanteuse engagée, évoque sa vie future avec son chérie. Et elle semble vouloir avoir beaucoup d'enfants. "Avec toi j'aurai dix enfants, on commencera par en faire deux", s'exclame-t-elle dans la chanson.

Malheureusement pour les deux tourtereaux, cette petite fille tant désirée n'arrivera pas tout de suite. Chacun doit d'abord s'occuper de sa carrière. "Shakira prépare une tournée pour 2018 et il y aura aussi la Coupe du monde de foot en Russie, donc ce ne sera pas pour l'année prochaine", a précisé le défenseur du FC Barcelone qui vient de remporter la Coupe du Roi avec son équipe.

Alors que le footballeur a déclaré dans plusieurs interviews qu'il souhaite se marier avec sa chérie, Shakira n'est pas de cet avis. La jeune femme a mis les choses au clair dans une interview accordé à Vanity Fair,:"Gerard a dit qu’il voulait se marier avec moi lors d’une interview en Italie, mais aussi en Espagne, moi, je me sens déjà assez mariée en ayant deux fils en commun. Sans compter que nos vies et nos carrières sont totalement consacrées les unes aux autres. Je ne crois donc pas qu’un petit bout de papier soit nécessaire pour sceller un couple". Son conjoint va devoir se faire une raison et se contenter de leur relation actuelle.