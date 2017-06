Sharon Stone sexy en body noir s'affiche sans complexe sur Instagram à 59 ans (photo)

Elle a été l'une des icônes sexy dans les années 1990. Et elle tient à faire savoir qu'elle a encore de quoi affoler la toile. Sharon Stone, 59 ans, a posté sur Instagram un cliché la montrant à la fois sexy et classe, en toute sérénité.

Debout, les mains derrière la tête, fixant l'objectif d'un regard direct, la presque sexagénaire veut d'entrée s'afficher au centre de l'objectif. Dans l'image d'un noir et blanc artistique élégant, l'actrice n'hésite pas, sans trop dévoiler sa nudité, à poser en body noir surmonté d'une veste blanche. De quoi ravir les admirateurs de celle qui sait jouer de son apparente beauté froide, en décalage avec sa personnalité plus chaleureuse que la plupart de ses rôles à l'écran.

Et la quinquagénaire le dit sans détour, pas de chirurgie esthétique pour elle. A la vue de la photo, aucun doute: elle n'en a nul besoin.

Après des débuts difficiles dans des petits rôles ou des films de série B, Sharon Stone est révélée au box-office mondial dans Basic Instinct (1992) dans le rôle trouble et érotique de Catherine Tramell. Elle a enchaîné ensuite dans quelques gros blockbusters hollywoodiens de la décennie (Last Action Hero, Casino, L'Expert…). Après être apparu dans Basic Instinct 2 en 2006, elle s'est faite moins présente au cinéma, dans des films parfois plus étonnants comme la production franco-germano-belge Largo Winch 2 avec Tomer Sisley en 2011. Elle participe aussi aux spots de publicité du lunetier Alain Afflelou.