Shy'm affronte l'Himalaya dans "A l'état sauvage" avec Mike Horn (vidéo)

La célèbre chanteuse Shy'm, qui animera la Nouvelle Star prochainement, va relever un autre défi de taille le 9 octobre prochain sur M6. Dans l'émission A l'état sauvage, elle s'aventure sur la chaîne de l'Himalaya au Népal.

Aux côtés de Mike Horn, la belle brune est passé au-delà de son personnage de femme moderne, très apprêtée et un peu "princesse", pour découvrir la région du Mustang, lieu reculé à l'ouest du Népal et non loin du Tibet. Pas moins de 50 kilomètres de marche ont été parcouru par l'artiste, qui n'avaient que des rations limitées pour vivre. Avec l'explorateur Mike Horn elle a débuté son périple à 3.800 mètres d'altitude, l'équivalent de l'aiguille du Midi en France, pour atteindre les 5.000 mètres.

Les conditions de tournage (qui remonte à plusieurs mois) ont été extrêmement éprouvantes à cause du manque d'eau et de nourriture mais aussi d'air. Dans un communiqué, la sixième chaîne a expliqué: "A cette altitude, l'oxygénation du sang se réduit (jusqu'à 30%), ce qui complique fortement le parcours".

Dans les premières images du programme, qui ont été dévoilées mardi 19, en plus de gravir des montagnes, Shy'm descend en rappel de très hautes falaises. Cette extrait offre aussi des images magnifiques du paysage népalais, avec des hauteurs à perte de vue.

Michaël Youn, Laure Manaudou, Christophe Dechavanne ou encore Matt Pokora ont déjà participé à cette aventure qui est censée révéler la vraie personnalité des célébrités à travers l'effort. Mais cette fois-ci, et pour la première fois, les déserts africains ne feront pas partie de l'aventure, qui se déroulera en haute montagne.